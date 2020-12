Lunedì 28 dicembre 2020 - 10:36

Il Nord si sveglia con la neve, a Milano una donna travolta da un palo

In campo mezzi spargisale, protezione civile e polizia locale

Milano, 28 dic. (askanews) – Abbondanti nevicate nel nord Italia, questa mattina Milano si è svegliata imbiancata. La neve, che cade dalla notte scorsa, ha ricoperto con un manto bianco di 15 centimetri strade, giardini e parchi. Una donna è stata travolta da un traliccio caduto questa mattina nel capoluogo lombardo. L’incidente, riferisce l’Areu, è avvenuto poco prima delle 9.00 in via Raffaello Sanzio, in zona De Angelis, dove due alberi sono caduti tranciando i cavi delle linee tranviarie e travolgendo anche uno dei tralicci di sostegno. La vittima, colpita alla gambe, non è in gravi condizioni ed è stata portata in ospedale in codice giallo.

Per limitare i disagi, è scattato il piano del Comune. “Dall’una di stanotte sono in funzione 200 mezzi per salare e liberare le strade e 150 persone nei punti critici (in giornata ne entreranno in servizio altre 400″, riferisce il sindaco Beppe Sala dal suo profilo Instagram. In campo, aggiunge l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, ci sono anche ” 5 squadre Protezione civile e 50 pattuglie della Polizia Locale”.

La nevicata sta provocando disagi e rallentamenti al traffico cittadino: “La circolazione è lenta ma non ci sono blocchi”, evidenzia Granelli precisando che al momento sono due i “problemi seri” causati dal maltempo: “Due alberi caduti in via Raffaello Sanzio hanno tranciato cavi delle linee tranviarie, bloccando uscita tram della zona Baggio” mentre “alcuni camion sono di traverso in via Varsavia zona Ortomercato”. Altri alberi sono caduti “in diversi punti della città”. L’impegno dell’amministrazione comunale, assicura Granelli, è “togliere gli alberi caduti in strada e pulire gli accessi a ospedali, strutture sanitarie e i punti tampone”. I parchi recitanti della città resteranno chiusi tutto il giorno per scongiurare rischio incidenti. “Si sconsiglia vivamente di frequentare i parchi soprattutto se alberati”, conclude Granelli.

