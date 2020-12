Giovedì 24 dicembre 2020 - 11:07

Luca Parmitano: i nostri eccessi tra le cause della pandemia

L'astronauta: forte connessione tra tutto ciò che è vivente

Roma, 24 dic. (askanews) – “Il 2020 è cominciato che stavo ancora in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale e sono rientrato il 6 febbraio quando il mondo ancora sembrava normale. Poi anche per me è cominciato un periodo fortemente anormale in cui ero con la mia famiglia a sud di Houston, dove quello che ha determinato la pandemia non ci ha toccato nella prima metà dell’anno in maniera particolarmente grave”. Lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel corso di una intervista a RTL 102.5 in “Non Stop News”, il programma condotto da Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti.

Parmitano ha poi aggiunto – si legge in una nota – “poi mi sono trasferito in Germania per ricoprire il mio nuovo ruolo di capo ufficio operazioni astronautiche e sono sicuramente più colpito adesso dagli ultimi eventi. Sono lontano dalla mia famiglia che è rimasta a Houston. Sono però un privilegiato, lavoro per un’agenzia per cui sposso lavorare in remoto, non ho preoccupazione per il mio futuro immediato. Il mio pensiero va a chi invece è affetto da questa pandemia da un punto di vista economico e di isolamento”.

Quindi ha spiegato: “Mi soffermerei su un concetto importante: c’è una forte connessione tra tutto ciò che è vivente, i nostri eccessi, da un punto di vista delle risorse, di come le utilizziamo, di come le sprechiamo, di come influenziamo e interferiamo anche con il mondo animale, sono tra le cause di questa pandemia. Dobbiamo rispettarlo e esserne una parte integrante e non sopraffare un equilibrio”. (Foto di repertorio).

