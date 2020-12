Giovedì 24 dicembre 2020 - 15:45

In Italia situazione epidemiologica “instabile” (e il Veneto preoccupa)

Resta alta l'incidenza dei positivi

Roma, 24 dic. (askanews) – L’analisi dei dati dell’epidemia da Sars-Cov-2 in Italia nell’ultima settimana, monitorata dalla cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità, che va dal periodo 14-20 dicembre fotografa una situazione in bilico. Dove ci sono le prime avvisaglie di un rischio di una ripresa della curva epidemiologica. “Una situazione instabile, che sembra in transizione”, ha commentato Gianni Rezza, il direttore generale della prevenzione al ministero della Salute. Una situazione instabile e con un’incidenza dei casi positivi sulla popolazione ancora troppo alta, a fronte delle feste di Natale che portano con sé ulteriore rischio per le aggregazioni e l’aumento dei contagi. A tre giorni dall’avvio della “più grande campagna di vaccinazione della storia”, come ribadiscono a più riprese tutti gli esperti. In questa situazione dove ci sono molte varianti regionali, spicca in negativo il quadro del Veneto, una regione dove i focolai sono in aumento e che dopo settimane di contagi in ascesa segna un Rt a 1,1.

Il report del monitoraggio settimanale avverte che “l’epidemia in Italia si mantiene grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali”. Tutte le Regioni, tranne il Veneto, hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1 e la Regione Veneto “ha un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2 e si colloca per la terza settimana consecutiva a rischio alto con una incidenza estremamente elevata”. “Questo – avvertono gli esperti – desta particolare preoccupazione, pertanto nuovamente si esorta ad applicare con urgenza le misure previste per questo livello di rischio”. In particolare l’Rt del Veneto segna 1.11 (intervallo di confidenza 1.1-1.12). Anche il Molise ha un Rt superiore a 1 ma di poco 1.02 (intervallo di confidenza 0.79-1.28) e a differenza del Veneto – classificato a rischio alto – è ancora classificato a rischio moderato anche se con rischio progressione ad alto a causa dell’aumento dei contagi.

Nel periodo 1-14 dicembre 2020, l’Rt medio del Paese calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,90 (range 0,87 – 0,97) comunque “in lieve aumento nelle ultime due settimane”, confermando una tendenza all’ascesa già segnalata la scorsa settimana in tutto il Paese. E questo – ricordano gli esperti – in un contesto caratterizzato da “un nuovo aumento nel numero di casi in alcuni paesi Europei, una mancata diminuzione dei casi con stabilizzazione della curva epidemica in altri e la comparsa di varianti virali segnalate come a possibile maggior trasmissione”.

Nell’ultima settimana di monitoraggio in generale “si osserva un lieve aumento generale del rischio”. Cinque regioni (Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto), sono classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile; 12 regioni sono a rischio moderato, di cui però 4 (Emilia-Romagna, Molise, Provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta) hanno una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l’attuale trasmissibilità; quattro regioni sono a rischio basso: Abruzzo, Campania, Sicilia, provincia autonoma di Bolzano.

Nella maggior parte delle Regioni c’è infatti ancora “un impatto elevato della epidemia in particolare dovuto ad un sovraccarico dei servizi assistenziali” e “il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva supera ancora le soglie critiche di occupazione a livello nazionale”, una tendenza nazionale che ha inoltre “forti variazioni inter-regionali”.

E quello che preoccupa è anche l’incidenza dei casi positivi sulla popolazione, ancora troppo alta: l’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni è in diminuzione (329,53 per 100.000 abitanti nel periodo 7-20 dicembre contro 374,81 per 100.000 abitanti nel periodo 30 novembre-13 dicembre) ma “il valore è ancora lontano da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”.

La soglia dell’incidenza a sette giorni – indicatore più sensibile alle variazioni – nel periodo 14-20 è pari a 157.01 per 100.000 abitanti ma per tracciare infatti i contatti e tenere sotto controllo i contagi la soglia dell’incidenza deve essere notevolmente abbassata tre volte tanto, deve tornare almeno sotto i 50 casi per 100mila abitanti: il sistema di tracciamento infatti ha iniziato ad andare in crisi quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni.

“Complessivamente – avvertono gli esperti – l’incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese”. Con la maggior parte delle regioni classificate a rischio moderato o alto di una epidemia non controllata e non gestibile. “Una situazione che conferma la necessità di mantenere la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle festività natalizie”, ché – avvertono gli esperti nel report – “le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di Sarscov-2”. Questo nella situazione attuale “questo comporterebbe un conseguente rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato a novembre”. In conclusione il report di monitoraggio “conferma la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”.

E questo soprattutto a Natale. “Voler bene alle persone, vuol dire anche tutelarle. Tutelare se se stessi e tutelare gli altri, soprattutto le persone anziane: non è retorico né banale.

Limitare gli invitati a Natale – ha sintetizzato Gianni Rezza, il direttore generale della prevenzione al ministero della Salute – non è repressione è buon senso”.

