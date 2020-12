Martedì 22 dicembre 2020 - 22:32

Terremoto di magnitudo 4,6 in Sicilia vicino a Ragusa

Scossa avvertita anche a Palermo e Catania

Roma, 22 dic. (askanews) – E’ stata chiaramente avvertita dalla popolazione e registrata dalle rilevazioni con una magnitudo 4,6 almeno una scossa di terremoto in Sicilia, vicino a Ragusa. Il sisma è stato sentito nel ragusano, nel siracusano e nel catanese. L’epicentro è in mare a 30 metri di profondità tra Santa Croce Camerina e Gela. Il terremoto è stato avvertito anche a Palermo e Catania. Tuttavia, dalle prime informazioni, non si registrano vittime né danni. La protezione civile sta verificando la situazione sul campo.

