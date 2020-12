Lunedì 21 dicembre 2020 - 10:53

Papa Francesco dice che la pandemia è una grande occasione per recuperare autenticità

"Crisi è una tappa obbligata della storia personale e sociale"

Roma, 21 dic. (askanews) – “Questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria, economica sociale e persino ecclesiale che ha colpito ciecamente il mondo intero. La crisi ha smesso di essere un luogo comune dei discorsi e dell’establishment intellettuale per diventare una realtà condivisa da tutti. Questo flagello è stato un banco di prova non indifferente e, nello stesso tempo, una grande occasione per convertirci e recuperare autenticità”. Così Papa Francesco nell’udienza alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi.

Per Bergoglio “la crisi è un fenomeno che investe tutti e tutto.

È presente ovunque e in ogni periodo della storia, coinvolge le ideologie, la politica, l’economia, la tecnica, l’ecologia, la religione. Si tratta di una tappa obbligata della storia personale e sociale. Si manifesta come un evento straordinario, che causa sempre un senso di trepidazione, angoscia, squilibrio e incertezza nelle scelte da fare. Come ricorda la radice etimologica del verbo krino: la crisi è quel setacciamento che pulisce il chicco di grano dopo la mietitura”.

