Lunedì 21 dicembre 2020 - 17:25

La situazione coronavirus oggi in Italia (in breve)

I dati

Roma, 21 dic. (askanews) – Risultano 10.872 nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 oggi in Italia. L’aggiornamento sul numero dei morti ammonta a 415 unità. Sono stati effettuati 87.889 tamponi, quasi 50mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 12,4 per cento. Sono i dati principali del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute.

Nav/Int2