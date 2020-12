Sabato 19 dicembre 2020 - 13:38

Roma, processo nomine: assolta Virginia Raggi

Pg aveva chiesto condanna a 10 mesi di reclusione

Roma, 19 dic. (askanews) – Ancora assolta la sindaca di Roma Virginia Raggi. Lo ha deciso la corte d’appello della capitale. Già in primo grado per la Raggi erano cadute le accuse di falso in atto pubblico.