Sabato 19 dicembre 2020 - 21:25

Il vaticanista che raccoglie storie di pandemia: anche la propria

Luigi Accattoli ha vissuto 17 giorni di dura ospedalizzazione

Roma, 19 dic. (askanews) – Con il senso della notizia del cronista di razza, il consueto stile essenziale e la peculiare sensibilità di chi segue da decenni l’attualità del Vaticano e, più in generale della Chiesa, aveva deciso di raccogliere “storie di pandemia”… quando a contrarre il virus è stato egli stesso. Il racconto a quel punto poteva interrompersi, o diventare emotivo: e invece Luigi Accattoli, 77 anni, ha deciso di raccontare anche la propria esperienza – prima a casa, poi 17 giorni di dura ospedalizzazione – giorno per giorno, sul suo blog, trasformandosi, tra l’affetto di famigliari, amici e colleghi, in inviato speciale nel territorio ignoto della malattia.

Tornato a casa, ad Accattoli oggi è stato assegnato – ovviamente in remoto – il premio speciale della giuria “Giornalisti e società” da parte dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) di Verona.

“Giornalista vaticanista prima di Repubblica poi del Corriere della Sera”, la motivazione del premio, “racconta la vita della Chiesa e del Vaticano e, inoltre, colleziona ‘fatti di Vangelo’ (esperienze di italiani dei nostri giorni che egli definisce ‘direttamente ispirate alle beatitudini e all’esempio di Gesù’), raccolti in alcuni libri. In questi mesi sul suo blog Accattoli ha cominciato a raccogliere anche ‘storie di pandemia’, testimoniando come da un male possa sempre rifiorire il bene”. In Accattoli e negli altri premiati (Emanuele Roncalli de L’Eco di Bergamo, Anna Maria Cremonini del Tgr Rai Emilia Romagna, Cristina Carpinelli di Radio24, Felice Florio di Open e Linda Marino di F) la giuria ha riconosciuto “il coraggio di uomini che credono ancora nella giustizia; quella carezza inaspettata che infonde speranza; la generosità che trasforma il dolore in amore. Ma anche la fede ai tempi del Covid, e la voglia di aiutare l’altro che supera ogni paura”.

Nel suo blog (www.luigiaccattoli.it/blog/cerco-fatti-di-vangelo) Accattoli, al momento del ricovero, di storie di pandemia ne aveva raccolte 60. “Le storie portatrici di un elemento testimoniale vivo le cerco nei quotidiani e nei periodici, nei socials, prendendo appunti quando seguo i telegiornali, tra i colleghi giornalisti e tra gli amici. Le chiedo a medici e infermieri. Le chiedo anche a voi che leggete. Trascrivo le interviste in voce e in video che trovo nella Rete”, ha scritto Accattoli, i cui contributi trovano ogni mese spazio nelle storiche rubriche della rivista Il Regno, “Agenda vaticana” e “Io non mi vergogno del Vangelo”. Il giornalista ha raccolto “ogni vicenda vera e narrabile: di persone che sono morte lasciando un’ultima parola magari in una chat o affidata a un’infermiera; di guariti che hanno sofferto il morso del Covid e ne hanno dato un racconto utile a chi l’ascolta; di scelte di volontariato compiute da uomini e donne impegnate nel lavoro ospedaliero, nel soccorso a domicilio, in tante attività confinanti con le varie facce dell’emergenza. Sono convinto – scrive Accattoli – che non dovremmo trascurare nessuno dei ‘semi di bene’ che lo Spirito continua a seminare nell’umanità, come ci ha ricordato Francesco con il paragrafo 45 di ‘Fratelli tutti’: ‘La pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tanti compagni e compagne di viaggio che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita”.

Molte le storie di sacerdoti, di vescovi, di religiosi, ma anche di medici, di infermieri, di volontari. Storie che potrebbero perdersi, nella grande Storia della pandemia, e che il cronista invece raccoglie, in modo minuto e preciso, perché tanta umanità non non vada persa, e, forse, perché il credente è convinto che essa non vada mai persa, anche quando invisibile ai più.

Quando Accattoli ha contratto il virus, ha poi iniziato a raccontare la propria storia: un diario puntuale, un racconto che intreccia in poche pennellate gli aggiornamenti medici, i patimenti di un’anima, il conforto della fede… e i piccoli grandi gesti di una umanità che rimarrà, grazie anche alla sua testimonianza, anche quando la pandemia sarà finita: “Avevo trovato questo elemento, dell’umanità amorevole del personale ospedaliero verso i malati privi del contatto con le famiglie, in molte della sessanta storie che stavo raccontando nel blog quando mi è arrivata la polmonite. Ma anche di persona l’ho poi visto quell’affetto nella settimana più dura della mia ospedalizzazione, quando non riuscivo a parlare né a bere e vaneggiavo al flusso dell’ossigeno che m’investiva giorno e notte. A metà di una di quelle notti, che passavo per intero senza dormire, ho suonato agli infermieri perché avevo freddo e ho chiesto una seconda coperta. Una ragazza giovanissima, di nome Stefania, della quale vedevo solo gli occhi, con il nome tracciato sulla visiera di plastica, ha sistemato la coperta, mi ha messo le mani guantate sulle guance e mi ha dato un bacio dalla sua maschera scafandrata. Dono grande”.