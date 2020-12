Venerdì 18 dicembre 2020 - 15:02

La birra ideale per le donne è gradevole al palato e originale

Ricerca Doxa per Birra Messina: il 95% apprezza ricette innovative

Milano, 18 dic. (askanews) – Gradevole al palato, bevibile e possibilmente con una ricetta originale. Le donne, non solo si confermano fan della birra, ma hanno anche gusti ben definiti e ricercati in materia. Per sei su 10 deve offrire una buona sensazione al palato, il 44% ne apprezza il gusto intenso e deciso ma anche la leggerezza e la bevibilità (il 43%). C’è addirittura chi ne apprezza una tratto, l’amarezza – e sono il 10% – che abitualmente consideriamo più maschile. In questo variegato mondo delle preferenze, c’è una cosa che le accomuna tutte, o quasi: e sono le ricette originali, quelle che magari hanno un ingredienti insolito come per esempio un pizzico di sale che solletica il palato del 93% del pubblico femminile.

La geografia dei gusti femminili in fatto di birra è il frutto di una survey Doxa commissionata da Birra Messina su 800 donne tra i 18 e i 64 anni che la apprezzano. L’occasione è la nuova lager puro malto di Birra Messina che tra i suoi ingredienti ha proprio i cristalli di sale di Sicilia. Un ingrediente che, secondo le donne interpellate, contribuisce a rendere la birra “diversa dalle altre” (60%), più sfiziosa per un aperitivo (44%) o semplicemente “più adatta ai cibi che amo” (21%). E chi la già assaggiata (e sono il 24% delle donne intervistate), ne apprezza, oltre alla “buona sensazione al palato” (60%), il più specifico sentore di cristalli di sale (48%) e leggerezza e la bevibilità (39%).

Ma quando va bevuta Birra Messina cristalli di sale? Per più della metà delle donne è la birra ideale da bere a casa, in famiglia, per accompagnare il pasto. Sempre a casa, risulta essere la birra giusta (22%) per “una pausa rilassante durante la giornata” o (17%) per il relax serale davanti al film o alla serie tv preferita. Ma è anche una birra apprezzata “fuori casa”, in pizzeria o al ristorante (41%) o in compagnia degli amici per un dopocena (40%). Gli abbinamenti ideali? Si fa sempre più spazio la tendenza “birra e street food” (30%), mentre tra carne e pesce gli abbinamenti più citati, sono, a sorpresa, “con la carne”.

.