Giovedì 17 dicembre 2020 - 09:22

Papa Francesco compie 84 anni

Nessun festeggiamento particolare

Città del Vaticano, 17 dic. (askanews) – Nato a Buenos Aires il 17 dicembre del 1936, Papa Francesco compie oggi 84 anni. Sono già numerose le personalità del mondo ecclesiale e politico, in Italia e nel mondo, ad aver indirizzato al Pontefice gli auguri tramite social o comunicazione diretta col Vaticano.

Jorge Mario Bergoglio, da parte sua, non festeggerà in modi particolari, come è sua consuetudine, e la sua giornata di lavoro dovrebbe trascorrere normalmente: sveglia all’alba, una lunga preghiera privata, messa nella cappella della residenza di Casa Santa Marta, poi le udienze di tabella, gli incontri e le incombenze di ogni giorno, in particolare in preparazione dell’ormai prossimo Natale.

Ska/Int9