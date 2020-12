Giovedì 17 dicembre 2020 - 13:06

Covid, Zaia: in Veneto chiusura confini comunali dal 19 a 6 gennaio

"Domani firmo ordinanza, le attività produttive restano tutte aperte"

Venezia, 17 dic. (askanews) – “Domani firmerò un’ordinanza. Il Veneto dal 19 dicembre al 6 gennaio proponiamo una soluzione epidemiologica di chiusura dei confini comunali dalle ore 14 mantenendo inalterate tutte attività produttive e commerciali ma dalle 14 in poi si lavora solo con cittadini della propria città per distribuire il flusso commerciale. Questo provvedimento sarò in vigore fino al 6 gennaio. Invierò al mMinistro Speranza il provvedimento e proporremo un’ intesa su questa ordinanza una volta perfezionata dal punto di vista giuridico.”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghersa.

“Questo provvedimento – ha proseguito il Governatore – non andrebbe su restrizioni dolorose ma è comunque un’ opportunità di dare una risposta dal punto di vista sanitario. E’ una soluzione di equilibrio, che ha delle deroghe ovviamente per acquisti alimentari, lavoro, sanitari. Non si è chiusi in casa, i negozi sono aperti. Questa è l’ordinanza che andro ad adottare. E’ un modo per regimentare i flussi tra i territori comunali, una sorta di zona arancione ridotta di scala perché dà concessione fino alle 14.Domani sera firmo l’ordinanza”, ha concluso.