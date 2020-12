Giovedì 17 dicembre 2020 - 09:32

Bielorussia, l’inviato del Papa incontra Lukashenko: preoccupati

Questa mattina la missione di mons. Claudio Gugerotti

Città del Vaticano, 17 dic. (askanews) – Questa mattina alle ore 9.30 (ora di Roma) mons. Claudio Gugerotti, già Nunzio in Bielorussia, in qualità di Inviato Speciale del Santo Padre, incontrerà il Presidente Aleksander Lukashenko “per esprimere la sollecitudine e le preoccupazioni del Santo Padre per l’attuale situazione del Paese”. Lo conferma, rispondendo alle domande dei giornalisti, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.