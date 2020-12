Mercoledì 16 dicembre 2020 - 12:36

Papa Francesco sbarca su Netflix in una docu-serie sugli anziani

Martin Scorsese partecipò alla presentazione del libro

Roma, 16 dic. (askanews) – Papa Francesco sbarca su Netflix in una serie-documentario sugli anziani.

“Ho la gioia di comunicare che Netflix ha annunciato una serie originale di documentari basati su ‘La Saggezza del Tempo/Sharing the Wisdom of Time’, il libro di Papa Francesco con gli anziani che ho curato nel 2018 per Marsilio Editori e Loyolapress”, rende noto su Twitter il gesuita Antonio Spadaro.

Il Papa firmò la prefazione del libro curato nel 2018 dal direttore della Civiltà cattolica che conteneva 250 interviste realizzate a persone anziane in oltre trenta paesi. Alla presentazione del volume a Roma partecipò il regista Martin Scorsese.

Ora Netflix ha annunciato “Sharing the Wisdom of Time”, una docu-serie che raccoglie le testimonianze che diversi ultrasettantenni affidano a registi trentenni del loro stesso paese. Gli anziani hanno etnie, retroterra socio-economici e appartenenze religiose diverse, e si esprimeranno sui granti temi quali l’amore, il lavoro, i sogni.

Nella serie comparirà anche, in una intervista esclusiva, Papa Francesco.

La serie, riporta un articolo di Variety.com citato da padre Spadaro, creata da Simona Ercolani, è prodotta da “Stand by me” in partnership con “Asacha Media Group” e arriverà su Netflix l’anno prossimo.