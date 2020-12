Mercoledì 16 dicembre 2020 - 12:22

Oggi si decide sulla nuova stretta, il Pd preme per la linea dura

Il capodelegazione dem: "Intervenire senza esitazioni"

Roma, 16 dic. (askanews) – “E’ tempo di scelte rigorose di Governo e Parlamento: solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi. Per noi che abbiamo responsabilità istituzionali è un dovere intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane domani”. Lo scrive il ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, su Twitter. Una posizione condivisa dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ha ritwittato il pensiero del capodelegazione dem al governo.

E’ attesa per oggi, infatti, la riunione tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione dei partiti di governo per decidere in merito alle nuove misure restrittive da adottare durante le Feste.

Luc/Int5