Sabato 12 dicembre 2020 - 11:25

Vivendi, per Bolloré ipotesi condotta manipolativa su Premafin

ropedeutica al buon esito dell'acquisizione da parte di Groupama

Milano, 12 dic. (askanews) – Nell’ambito delle attività investigative sulla vicenda Vivendi-Mediaset, la guardia di finanza “ha acclarato un’ulteriore condotta manipolativa posta in essere da Vincent Bolloré sul titolo Premafin, propedeutica al buon esito dell’acquisizione da parte di Groupama, di una partecipazione rilevante in Premafin Finanziaria spa”. Lo si legge in una nota diffusa dalle stesse fiamme gialle.