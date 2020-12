Sabato 12 dicembre 2020 - 11:18

Inchiesta Vivendi-Mediaset, indagati Bolloré e De Puyfontaine

Finanza notifica conclusione indagini della Procura di Milano

Milano, 12 dic. (askanews) – La guardia di finanza ha notificato per conto della procura di Milano, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Vincent Bolloré e Arnaud De Puyfontaine, in qualità di presidente del Consiglio di sorveglianza e presidente del Comitato di gestione di Vivendi, per ipotesi di manipolazione del mercato e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Lo riferiscono le stesse fiamme gialle in una nota, come già anticipato dal Corriere della Sera.

Nel comunicato spiega che le indagini sono state eseguite dai finanzieri del Nucleo speciale polizia valutaria e hanno riguardato “la scalata condotta da Vivendi sul titolo Mediaset, successiva al mancato adempimento degli accordi siglati tra i due Gruppi e concernenti l’acquisto da parte di Vivendi del 3,5% del capitale sociale di Mediaset spa e del 100% del capitale sociale della pay-tv Mediaset Premium spa in cambio del 3,5% del capitale sociale di Vivendi”.