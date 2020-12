Sabato 12 dicembre 2020 - 18:07

Covid, in Lombardia 2.736 nuovi positivi su 29.153 tamponi (9,3%)

I decessi sono stati 85. Continuano a diminuire i ricoverati

Milano, 12 dic. (askanews) – Sono 2.736 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, il 9,3% dei 29.153 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 85, mentre continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-16) e negli altri reparti (-128). I pazienti guariti o dimessi sono stati 5.034. E’ quanto si legge nel quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Lombardia, in cui si precisa che dei nuovi casi, 259 sono risultati “debolmente positivi”.

La provincia di Milano continua a registrare il numero maggiore di casi, 854 di cui 393 in città, seguita da Brescia con 493, Pavia con 242, Como con 202, Mantova con 195, Bergamo con 174, Sondrio con 125, Varese con 109, Monza con 103, Cremona con 69, Lecco con 65 e Lodi con 25.