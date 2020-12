Venerdì 11 dicembre 2020 - 09:54

Oggi l’inaugurazione del presepe e dell’albero in piazza San Pietro

Città del Vaticano, 11 dic. (askanews) – Saranno il Cardinale Giuseppe Bertello e il Vescovo Fernando Vergez Alzaga, rispettivamente Presidente e Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, a inaugurare il Presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale allestiti in Piazza San Pietro, questo pomeriggio alle 17.

Saranno presenti le Delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del Presepe e dell’albero, provenienti rispettivamente da Castelli in Abruzzo e dal comune di Kocevje, nella Slovenia sudorientale. In particolare, per il Presepe monumentale – formato da statue di ceramica a grandezza maggiore del naturale – partecipano, tra gli altri, il Vescovo di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ed il Presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura.

Per l’albero di Natale – il maestoso abete rosso o peccio (Picea abies), alto 30 metri e del peso di 7 tonnellate – partecipano, tra gli altri, l’Arcivescovo Monsignor Alojzij Cvikl, Vicepresidente della Conferenza Episcopale slovena, Anze Logar, Ministro per gli Affari Esteri e Joze PodgorÜek, Ministro dell’Agricoltura, delle foreste e dell’alimentazione.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul sito Vatican Media, TV 2000 ed in eurovisione.

Questa mattina le delegazioni di Castelli e di Kocevje vengono ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni. Il Presepe e l’albero in Piazza San Pietro rimarranno esposti fino al 10 gennaio 2021, festa del Battesimo del Signore, con cui si conclude il Tempo di Natale.

Ska/Int5