Matteo Bassetti sull’idrossiclorochina: le cure non le decidono i giudici

Gli studi dicono che non serve

Genova, 11 dic. (askanews) – “Se la terapia delle malattie infettive la devono fare i giudici ci adegueremo ma io spero che l’Italia sia un Paese che basa ancora le proprie raccomandazioni sull’evidenza scientifica e medica. Se la dovremo basare su altre cose, come mondo scientifico faremo un passo indietro”. Così il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha commentato il via libera del Consiglio di Stato alle cure per il Covid con la idrossiclorochina.

“Ci sono 10 studi randomizzati pubblicati sulle più prestigiose riviste del mondo – sottolinea l’infettivologo genovese – che dicono che la idrossiclorochina non solo non serve nella prevenzione ma non serve neanche nella terapia”.

