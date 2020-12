Giovedì 10 dicembre 2020 - 14:08

Processo vaticano a ex presidente Ior Caloia, sentenza 21 gennaio

L'accusa è avere svenduto e riacqsuitato patrimonio immobiliare

Città del Vaticano, 10 dic. (askanews) – Iniziato il 9 maggio 2018, il processo celebrato nel tribunale vaticano a carico di Angelo Caloia, 81 anni, ex presidente dello Ior, accusato in sostanza di avere “svenduto” a proprio profitto parte del patrimonio immobiliare dell’Istituto per le Opere di Religione, si concluderà con una udienza fissata per il prossimo 21 gennaio.

Una nota dello stesso Ior informava, due giorni dopo, che “con decreto di citazione a giudizio depositato in cancelleria il 24 febbraio 2018 e notificato agli imputati in pari data, il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, su richiesta dell’ufficio del Promotore di Giustizia, ha rinviato a giudizio un ex Presidente dello Ior nonché un legale di sua fiducia per i reati di peculato ed autoriciclaggio”. Coimputato fin dall’inizio con Caloia, che è stato presidente dello Ior dal 1989 al 2009, l’Avvocato Gabriele Liuzzo, 97 anni, al quale si è aggiunto, nel frattempo, il figlio di quest’ultimo, Lamberto Liuzzo.

Secondo l’ipotesi accusatoria, spiegava lo stesso comunicato del 2018, le “condotte illecite – contestate anche al Direttore Generale dell’epoca nel frattempo deceduto (Lelio Scaletti, scomparso il 15 ottobre 2015, ndr.) – sarebbero state poste in essere tra il 2001 ed il 2008 nell’ambito della dismissione di una parte considerevole del patrimonio immobiliare dell’Istituto per le Opere di Religione con un danno patrimoniale superiore ai 50 milioni di euro. La decisione del rinvio a giudizio è stata adottata all’esito delle indagini avviate nel 2014 a seguito di una denuncia presentata dallo stesso Ior”.

Più precisamente, l’ipotesi accusatoria esposta dai pubblici ministeri sul finire del processo è che gli immobili avevano un valore di circa 150 milioni di euro e sono stati venduti a 93 milioni, con un ammanco di 57 milioni di euro. Gli imputati avrebbero poi acquistato gli stessi immobili, tramite la schermatura di società offshore, al prezzo fortemente ribassato.

Lo Ior, che ha sede nel Torrione Niccolò V, è guidato ora dal presidente Jean-Baptiste de Franssu, la supervisione è garantita da una commissione cardinalizia presieduta dal cardinale Santos Abril y Castelló, un ruolo cruciale è svolto dal direttore generale Gian Franco Mammì. A presiedere il tribunale vaticano è ora Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo di Roma. La pubblica accusa, guidata dal professore Gian Piero Milano, è peraltro impegnata, in questi mesi, nelle indagini relative ad una altra vicenda finanziaria, la dubbia compravendita di un immobile a Londra con fondi della Segreteria di Stato, all’epoca in cui Sostituto agli Affari generali era Angelo Becciu. Anche in quel caso le prime segnalazioni alla magistratura vaticana sono partite dallo Ior.

La mossa relativa al processo Caloia “è un importante passo – sottolineava il comuicato del 2018 – che conferma, ancora una volta, l’impegno profuso negli ultimi quattro anni dal management dello Ior, per attuare una governance forte e trasparente nel rispetto dei più rigorosi standard internazionali e la volontà dell’Istituto di continuare a perseguire, attraverso il ricorso alla giurisdizione civile e penale, qualunque illecito ovunque e da chiunque commesso ai suoi danni. Per tali ragioni il predetto Istituto ha deciso di costituirsi parte civile nel processo”. Lo Ior è rappresentato dall’avvocato Alessandro Benedetti. Si è poi costituita parte civile anche la Sgir (Società Gestione Immobili Roma), società controllata dallo Ior e responsabile di una parte del patrimonio immobiliare dell’istituto, rappresentata nel processo dagli avvocati Roberto Lipari e Marcello Mustilli.

Nella requisitoria finale pronunciata durante le udienze che si sono svolte nel tribunale vaticano gli scorsi uno e due dicembre, il procuratore aggiunto Alessandro Diddi, ha riferito Maria Antonietta Calabrò su Huffington Post, ha chiesto per gli imputati la condanna a otto anni per riciclaggio, autoriciclaggio e peculato, oltre alla confisca diretta dei 32 milioni di euro già sequestrati sui loro conti e la confisca per equivalente di altri 25 milioni di euro.

L’avvocato Alessandro Benedetti, che rappresenta lo Ior, ha chiesto da parte sua una provvisionale di circa 35 milioni di euro pari al “danno emergente”: un perito nominato dal Tribunale ha infatti valutato che gli immobili venduti tra il 2001 e il 2008 avevano un valore superiore all’effettivo valore di vendita di circa 35 milioni.

Qualche anno fa, Caloia e il suo avvocato avevano offerto allo Ior una somma risarcitoria che però è stata rifiutata “non perché la somma non fosse consideata adeguata ma perché è stata considerta non adeguata la chiusura con un patteggiamento di carattere conomico tra le parti”, spiega ora ad Askanews l’avvocato Alessandro Benedetti. “Con questo pontificato, con questa dirigenza dello Ior, in particolare con il direttore generale Mammì, si è privilegiata una soluzione che sia una soluzione di giustizia e non di economicità”, spiega ancora l’avvocato. “Si è voluto fare luce su quanto accaduto: mi sembra che questi ultimmi anni, questo pontificato e questa dirigenza dello Ior indichino chiaramente che determiate condotte non sono accettabili, che verso le condotte opache c’è tolleranza zero”.

A conclusione dell’ultima udienza, il due dicembre, Giuseppe Pignatone ha annunciato che il Tribunale emetterà la sua sentenza il prossimo 21 gennaio 2021.