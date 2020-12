Giovedì 10 dicembre 2020 - 17:27

Covid, nelle ultime 24 ore 16.999 nuovi contagi e 887 morti

In calo le terapie intensive, tasso di positività al 9,9%

Roma, 10 dic. (askanews) – Sono 16.999 i nuovi contagiati in Italia dove, nelle ultime 24 ore è tornato a crescere sensibilmente il numero dei morti: 887 i decessi. Un dato che porta a 62.626 il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Iss.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 30099 persone.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 565 in meno di ieri. In calo anche le terapie intensive: – 29 rispetto a ieri.

Il tasso di positività è 9,9% (-0,9%)