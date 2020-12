Mercoledì 9 dicembre 2020 - 08:54

Emergenza maltempo, 6.000 interventi dei Vigili del Fuoco in Italia

Da Nord a Sud del Paese

Roma, 9 dic. (askanews) – Prosegue in tutta Italia il lavoro dei vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dal maltempo: più di 6.000 i soccorsi effettuati su tutto il territorio nazionale. In Veneto svolti 1.364 interventi, di cui la maggior parte nei territori della provincia di Belluno. A Torri di Quartesolo (VI) continuano le opere per il prosciugamento di aree allagate. In regione opera un dispositivo di soccorso composto da 422 unità operative dei vigili del fuoco. In Emilia Romagna squadre ancora all’opera a Modena, dove nei comuni di Nonantola e Castelfranco dell’Emilia prosegue l’opera di assistenza alla popolazione colpita dall’esondazione del fiume Panaro.

Nella notte squadre impegnate in tutto il Lazio per i violenti nubifragi che hanno colpito la regione: 350 gli interventi di soccorso portati a termine nelle ultime 24 ore. A Corcolle (RM) esondato nella notte un tratto del fiume Aniene, mentre a Rieti due squadre sono state impegnate per frana sulla strada provinciale Turanense, nel comune di Collalto Sabino. A Frosinone esondato il fiume Liri in una zona agricola. In Campania, dove opera un dispositivo di soccorso formato da 388 vigili del fuoco, sono stati 300 gli interventi svolti ieri. A Casola di Napoli squadre sono intervenute nella notte per la messa in sicurezza di un movimento franoso, attenzionato il livello dei fiumi Garigliano e Volturno nella Provincia di Napoli.