Mercoledì 9 dicembre 2020 - 18:12

Coronavirus, 12.756 nuovi casi e 499 morti nelle ultime 24 ore

Diminuiscono i ricoverati anche nelle terapie intensive

Roma, 9 dic. (askanews) – Sono 12.756 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 118.475 tamponi, registrati sempre nelle ultime 24 ore, -30.757 rispetto a ieri. L’incidenza dei positivi rispetto ai tamponi segna oggi 10,77 per cento. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è a quota 1.770.149. I morti nelle ultime 24 ore sono 499, il totale dall’inizio della pandemia raggiunge così 61.739. Lo rileva il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute.

L’incremento dei nuovi casi segna rispetto a ieri -2.086, e il numero delle persone decedute -135. Ieri infatti l’incremento dei nuovi casi positivi era stato di 14.842 con 149.232 tamponi, con un rapporto tra positivi e tamponi del 9,9 per cento; e i morti erano stati 634.

Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Italia sono 710.515, -27.010 nelle ultime 24 ore. I dimessi-guariti dall’inizio della pandemia sfiorano il milione: 997.895, con un incremento di 39.266 rispetto a ieri.

Su 710.515 persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Italia 29.653 sono ricoverate in ospedale con sintomi (-428 rispetto a ieri), 3.320 sono in terapia intensiva (-25 rispetto a ieri), di questi 152 sono entrati oggi in terapia intensiva. Ci sono 677.542 in isolamento domiciliare positive al Covid.