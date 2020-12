Lunedì 7 dicembre 2020 - 11:57

L’Italia flagellata dal maltempo, boom di interventi dei vigili del fuoco

Da Nord a Sud, soprattutto in Emilia Romagna e Veneto

Roma, 7 dic. (askanews) – Proseguono i soccorsi dei vigili del fuoco per il maltempo che sta interessando l’Italia, dal Nord al Sud. 2.500 interventi effettuati da inizio emergenza su tutto il territorio nazionale. Le situazioni più critiche si registrano in Emilia Romagna e in Veneto.

475 vigili del fuoco al lavoro in Emilia Romagna, squadra impegnate con idrovore e motopompe per effettuate prosciugamenti nelle abitazioni, per svuotare le cabine elettriche invase dall’acqua e ripristinare la corrente nella zona di Nonantola. 300 interventi effettuati, chiusa la falla sull’argine del fiume Panaro.

Colpito anche il Veneto, in particolare le provincie di Belluno e Vicenza. 300 vigili del fuoco al lavoro e 1.000 soccorsi effettuati nel bellunese, 200 quelli a Vicenza, dove 15 persone sono state evacuate nella notte alla periferia della città per la rottura dell’argine della roggia Caveggiara. 200 interventi anche in Friuli Venezia Giulia. Più di 300 interventi per le forti piogge in Campania.

A Pignolo in provincia di Potenza, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo travolto da un canale ingrossatosi a seguito delle piogge.

