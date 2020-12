Lunedì 7 dicembre 2020 - 07:08

L’Abruzzo da oggi entra in zona arancione. E’ scontro col governo

E' braccio di ferro col presidente Marsilio. Boccia: sarà diffidato

Roma, 7 dic. (askanews) – L’Abruzzo, unica regione ancora in zona rossa, entra oggi in area arancione e apre i negozi con un’ordinanza del presidente Marsilio. Stop del Governo che ha chiarito che la Regione va contro i termini prestabiliti e che l’esecutivo “non avalla un’anticipazione”. Lo stesso ministro Boccia ha chiarito che in caso contrario l’Abruzzo verrà diffidato.

Il Dpcm 3 dicembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per il periodo 4 dicembre 2020 – 15 gennaio 2021.

In base alle Ordinanze del Ministro della salute del 4 novembre 2020, sono ricomprese: nell’Area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto; nell’Area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta; nell’Area rossa: Abruzzo.

