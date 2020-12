Venerdì 4 dicembre 2020 - 17:10

Nevica in Liguria, A7 bloccata

Miglioramento previsto in serata

Genova, 4 dic. (askanews) – Sono oltre 500 i mezzi spargisale e spazzaneve e 700 gli addetti alla viabilità attivati fin dalle prime ore della mattina da Autostrade per l’Italia nelle tratte tra Liguria, Piemonte e Lombardia interessate da forti nevicate.

Lo spiega in una nota Autostrade per l’Italia.

“Nei tratti appenninici delle due autostrade A7 e A26 maggiormente interessati dalle precipitazioni nevose – si legge nella nota – è stato necessario attuare, in coerenza con i piani operativi nazionali, anche provvedimenti di fermo e dirottamento obbligatorio dei mezzi pesanti, così da consentire l’operatività dei mezzi antineve e la transitabilità dei tratti per i veicoli leggeri”.

“Tali provvedimenti, in concomitanza delle fasce orarie con maggior traffico della giornata, stanno inevitabilmente determinando – sottolinea Aspi – forti disagi nel nodo autostradale genovese, soprattutto in A7 tra Genova Ovest e Busalla in direzione Serravalle e lungo la A10, in corrispondenza dell’allacciamento con la A26”.

“In particolare, lungo la A7, il traffico – prosegue la nota – è stato a lungo congestionato tra Genova Ovest e l’allacciamento con la A12 a causa dell’operazione di filtraggio attuata dalla società e dalla polizia stradale per limitare gli afflussi verso i tratti più a nord della A7 interessati dalle precipitazione nevose più intense. Difficoltà anche per il traffico sulla viabilità alternativa a Busalla”.

“Agli utenti che intendono attraversare il nodo di Genova – conclude la nota di Autostrade per l’Italia – si consiglia, se possibile, di procrastinare la partenza fino a quando le condizioni meteo lo consentiranno. Un miglioramento è previsto per la serata”.

Fos/Int5