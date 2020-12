Martedì 1 dicembre 2020 - 15:23

Forum Barilla: da piccoli agricoltori 70% cibo mondiale ma a rischio

La sostenibilità in agricoltura passa dalle donne e dai giovani

Milano, 1 dic. (askanews) – I piccoli agricoltori producono il 70% del cibo al mondo, ma sono tra i gruppi più a rischio di insicurezza alimentare, un rischio acuito dalla crisi da Covid-19. La trasformazione radicale dei sistemi alimentari globali e locali, verso un’agricoltura più sostenibile, non potrà quindi prescindere dai piccoli agricoltori, che la Fao definisce “eroi dell’alimentazione”. Proprio loro sono i protagonisti del primo panel del Forum “Resetting the food system from farm to fork – setting the stage for un 2021 food systems summit”, promosso da Fondazione Barilla e Food Tank.

Se osserviamo con attenzione al mondo dell’agricoltura, ci rendiamo conto che il 60-80% dei piccoli agricoltori sono donne e producono circa metà del cibo al mondo (il 90% in Africa). Ma parliamo anche di giovani, i più aperti alle innovazioni, necessarie a vincere la sfida della sostenibilità, soprattutto in uno scenario che vede l’età media degli agricoltori sul Pianeta attestarsi intorno ai 60 anni. Per sostenere queste fasce cruciali, e indirizzare sulle giuste vie lo sviluppo agricolo, servono sussidi rispondenti alle loro reali esigenze, e leggi che proteggano risorse chiave come la conoscenza, i semi e le terre.

Le comunità agricole, inoltre, vanno anche sostenute perché siano incentivate ad adottare tecniche più sostenibili come l’agroecologia, così da assicurare la sovranità alimentare e aumentare la produttività e la resilienza agli shock, salvaguardando la biodiversità e gli ecosistemi.

In Italia i giovani sembrano pronti a raccogliere la sfida dell’innovazione. Il nostro è il primo Paese nell’Unione Europea per imprese agricole guidate da under 35, che nel 2017 erano oltre 55.000 (+6% sul 2016). I giovani che lavorano in agricoltura usano il web e le nuove tecnologie; uno su quattro è laureato e parla almeno una lingua straniera, 8 su 10 viaggiano spesso all’estero. Un terzo delle imprese agricole italiane, inoltre, ha una titolare donna. Nell’ultimo decennio il numero di imprese femminili è cresciuto: sono spesso aziende multifunzionali, che includono fattorie didattiche, agriasili per bambini, o altre attività quali servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo.

In controtendenza rispetto all’Italia è l’Unione Europea: il 78% degli agricoltori ha più di 44 anni, il 31% è over 658, e l’età media è salita da 49,2 anni nel 2004 a 51,4 anni nel 2013. In media lavora nel settore solo il 5% circa degli europei sotto i 35 anni, e fra i 10,3 milioni di gestori delle aziende agricole, nel 2016, solo l’11% aveva meno di 40 anni (contro l’8% degli italiani)10. Le donne sono il 49,8% dei coltivatori dell’Unione. I vertici della professione sono però dominati dagli uomini: solo il 29% dei conduttori di aziende agricole nell’Unione sono donne, e fra i giovani la quota scende al 23%.