Lunedì 30 novembre 2020 - 18:29

Superati i 700mila controlli nell’ultima settimana (il Viminale)

8.463 le persone sanzionate e 155 quelle denunciate

Roma, 30 nov. (askanews) – Nella settimana dal 23 al 29 novembre Forze di polizia, Polizie locali ed Esercito hanno effettuato 589.397 controlli su persone e 113.162 su esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale per verificare il rispetto delle norme di contenimento e anti contagio da Covid-19. Il dato è stato diffuso dal Viminale.





Sul totale, sono state 8.463 le persone sanzionate e 155 quelle denunciate per violezione degli obblighi imposti dalla quarantena. I titolari di esercizi ed attività commerciali sanzionati sono stati 371, i provvedimenti di chiusura 116.

Si conferma così in crescita il trend settimanale dei controlli di polizia sul rispetto delle misure anti-Covid, che nella settimana precedente, quella dal 16 al 22 novembre, avevano riguardato 560.183 persone e 110.361 attività.

In aumento anche i dati dei controlli riferiti all’ultimo fine settimana di novembre, quello del 28 e 29, con verifiche su 152.713 persone e 30.072 attività ed esercizi commerciali, rispettivamente il 4,4% e il 15,6% in più rispetto al fine settimana precedente.Nello specifico, ieri i controlli hanno riguardato 79.393 persone, 1.119 sanzionate e 41 denunciate per violazione degli obblighi imposti dalla quarantena. Quasi 15mila, 14.925, invece, i controlli su esercizi ed attività commerciali, 49 i titolari sanzionati e 11 i provvedimenti di chiusura.

Sabato 28 novembre sono state controllate invece 73.320 persone, 1.464 sanzionate e 22 denunciate. Le verifiche sugli esercizi commerciali sono state 15.147, 59 i titolari sanzionati, 21 le chiusure.

