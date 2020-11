Sabato 28 novembre 2020 - 16:02

Perché potrebbe arrivare una terza ondata di contagi

L'opinione del professore Davide Bassi

Milano, 27 nov. (askanews) – I numeri dicono “chiaramente che la situazione Covid in Italia è piuttosto compromessa: nei numeri, nella prevalenza (percentuale della popolazione attualmente positiva, Ndr.), nell’occupazione degli ospedali. Il fatto che stiano migliorando è il frutto degli sforzi fatti ma allentare le restrizioni con troppa fretta porterebbe ad una terza ondata se non subito in un paio di mesi. Ma purtroppo la memoria è corta”. Lo sostiene il professor Davide Bassi, vice-presidente dell’Università della Svizzera Italiana, fisico, autore del blog “i numeri del Coronavirus”, che ha risposto alle domande di askanews sulle possibili conseguenze del passaggio da zona rossa a zona arancione di alcune regioni italiane.

“Fermo restando che le categorie colpite vanno tutelate, se facciamo il conto dei danni economici e sanitari complessivi – osserva Bassi – è meglio rimanere fuori stabilmente da questa situazione che far finta di esserne usciti e riprecipitare nel baratro nell’arco di qualche settimana”. In altre parole, secondo l’ex rettore dell’Università di Trento, occorre abbassare, e di molto, il numero dei contagiati correnti e mantenerlo a livelli bassi per almeno due o tre settimane, in modo che future riprese del contagio legate all’allentamento delle restrizioni si mantengano a livelli accettabili. “Gli ospedali sono ancora saturi – afferma l’accademico – e il virus non è clinicamente morto, è ancora vivo e vegeto”.

Bassi indica l’esempio dell’Irlanda. “L’Irlanda è stata la prima in Europa a prendere provvedimenti, ha avuto un picco più basso e oggi ha una situazione assolutamente gestibile. In quella fase noi, invece, ci siamo illusi che fosse un problema solo degli irlandesi, considerandoli quasi dei fanatici per aver chiuso i loro irrinunciabili pub. Invece hanno fatto meglio loro”. Ed è “significativo” il fatto che “l’Irlanda sia riuscita ad arrivare a quei risultati tenendo la scuola aperta, pur considerando che è molto diversa dall’Italia per densità e abitudini di vita”.

In ogni caso, “se risale l’indice di trasmissione per l’esito della riapertura degli impianti sciistici”, come strategia utile al Paese meglio riaprire le scuole, magari con una diversificazione degli orari di ingresso per non pesare sul trasporto pubblico, con mix di didattica a distanza e lezioni in presenza configurato sulla base delle esigenze locali: non si può fare una regola uguale per tutte le zone”. In generale, secondo Bassi, occorrono “provvedimenti che ottimizzino i processi” e una strategia che “moduli le risposte in modo articolato”, finché “la prevalenza del Covid scenda a un livello accettabile”. Per farlo, più che “25 parametrini, ci vuole capacità di regia”. Quindi, per evitare che a febbraio si dica che “è arrivato uno tsunami imprevedibile”, occorre “”iniziativa politica” e “prudenza, per evitare di andare su e giù molte volte”.

Mda/Int2