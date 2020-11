Mercoledì 25 novembre 2020 - 10:59

Speranza: no fughe in avanti, per Natale e sci limiti inevitabili

"Dati più incoraggianti e curva cala ma partita ancora molto dura"

Roma, 25 nov. (askanews) – “Rispetto ad una curva che impennava in maniera radicale abbiamo un segnale di stabilizzazione e di riduzione dell’Rt, che poi è il primo segnale di una pressione che sarà più bassa nelle prossime settimane”, ma “non dobbiamo commettere fughe in avanti e non pensare che questi risultati possano tradursi in un liberi tutti o in un pericolo scampato”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, al talk della Rcs Accademy Business School “La sanità futura tra innovazione e ricerca”.

“La situazione – ha spiegato – è ancora molto seria e non possiamo assolutamente abbassare la guardia e permetterci leggerezze, ma le misure adottate nelle ultime settimane stanno iniziando a dare degli effetti. Dobbiamo tenere la massima prudenza, c’è una pressione sul Ssn ancora molto molto significativa e una circolazione del virus con numeri assolutamenti alti che non possono farci abbassare la guardia: una situazione ancora di grande serietà e di gravità”, ha ricordato il ministro, spiegando però anche che “da alcune settimane abbiamo segnali incoraggianti: l’Rt due settimane fa era oltre l’1,7, poi è sceso a 1,4, i dati dell’ultima settimana parlano di 1,18 ed è possibile che già questa settimana ci possa essere un numero ancora più basso, spero che segnali ancora una continuazione di questa tendenza”.

“L’Rt più basso si traduce in una situazione più incoraggiante sugli accessi ai pronto soccorso, posti letto occupati in area medica e terapia intensiva, dove si inizia a segnalare un primo elemento di controtendenza”.

“La partita è ancora molto dura, stiamo percorrendo una strada non semplice e ancora densa di rischi, ma la direzione è giusta”, ha concluso Speranza, per il quale quello sul Natale e sulla stagione sciistica “è un dibattito che c’è e lo rispetto: ma da ministro della Salute quando vedo 853 persone che perdono la vita, credo che la nostra attenzione, cautela e prudenza e devono essere massima. Purtroppo ci sono ancora limitazioni inevitabili”.