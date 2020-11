Mercoledì 25 novembre 2020 - 18:29

SOI, vantaggi lenti intraoculari per correzione difetti vista

Due webinar in occasione del congresso nazionale

Roma, 25 nov. (askanews) – Le lenti intaoculari fachiche costituiscono una tecnologia all’avanguardia in grado di correggere tutti i difetti di vista: miopia, astigmatismo, presbiopia e ipermetropia. Tali lenti sono prodotte con un materiale morbido altamente biocompatibile che si inserisce nell’occhio dietro la pupilla, nella cosiddetta camera posteriore.

In occasione del prossimo congresso nazionale della Società Oftalmologica Italiana, che si terrà online da giovedì 26 a domenica 29 novembre, ci saranno due webinar sulle lenti intraoculari, coordinati dal Dott. Silvio Zuccarini, Responsabile del Servizio Oculistica della Casa di Cura Villa Donatello a Firenze, Segretario scientifico della SIETO (Società Italiana di Traumatologia Oculare) e consigliere del GIVRE (Gruppo Italiano Chirurgia Vitreo-retinica). Il primo si terrà venerdì 27 novembre alle 14.30 e verterà sulle caratteristiche di questa tecnologia, la modalità di calcolo, i risultati clinici e la tecnica di impianto e la gestione del paziente operato. Il secondo avrà luogo lo stesso giorno alle 15.30 e riguarderà i più recenti aggiornamenti sull’argomento e verranno riferite le esperienze personali di altri colleghi chirurghi. La lente intraoculare fachica è una valida ed efficace alternativa alla correzione dei difetti visivi con il laser. Infatti, in alcuni pazienti, per esempio nel caso di difetti molto elevati o per particolari caratteristiche della cornea (ad esempio lo spessore), non è possibile effettuare le tecniche laser come PRK e Lasik.

Pertanto l’impianto di questo tipo di lente si è dimostrato una delle migliori soluzioni da proporre a quei pazienti che non sono idonei al laser. Si possono correggere, ad esempio, nel caso di miopia forte, anche venti diottrie e la qualità della visione è sorprendente rispetto ad altre tecniche. La lente si inserisce nell’occhio grazie ad intervento di microchirurgia che si effettua in anestesia locale topica e che dura pochi minuti. La procedura è totalmente indolore, molto sicura ed anche reversibile.

Per qualsiasi ragione infatti, anche a distanza di tempo, è possibile estrarre in sala operatoria la lente in modo agevole e far si che l’occhio ritorni alle condizioni pre-intervento. Questo dispositivo di produzione statunitense ha ottenuto l’approvazione delle autorità americane (FDA) ed europee e nel tempo sono stati prodotti moltissimi studi che dimostrano e confermano la sicurezza e l’efficacia. È in commercio in tutto il mondo da più di vent’anni e ne sono state impiantate oltre un milione.