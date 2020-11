Mercoledì 25 novembre 2020 - 12:27

In 10 anni quasi mille eventi estremi in Italia (Legambiente)

In 507 Comuni, presentazione dei dati dell'Osservatorio CittàClima

Roma, 25 nov. (askanews) – Record su record, il cambiamento climatico non arresta la sua corsa e investe in pieno, con i suoi effetti più evidenti, i principali centri urbani di tutto il mondo: l’Italia non fa eccezione, come rileva l’Osservatorio CittàClima di Legambiente che dal 2010 a fine ottobre 2020 ha registrato sulla sua mappa 946 fenomeni metereologici estremi in 507 Comuni, con impatti suddivisi in categorie utili a comprendere il rischio climatico nelle diverse aree del territorio nazionale. Fenomeni in costante crescita, come emerge dal Rapporto 2020 “Il clima è già cambiato”, presentato oggi in un webinar organizzato da Legambiente e redatto con il contributo di Unipol, la collaborazione scientifica di Enel Foundation e arricchito dalle collaborazioni con ISPRA, Legambiente Emilia-Romagna e decine di circoli locali.

A discutere di impatti, rischi e politiche per l’adattamento di città e territori, nella conferenza di questa mattina, Roberto Morassut, Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, Irene Priolo, Regione Emilia Romagna, Marco Granelli, assessore al Comune di Milano, Erasmo D’Angelis, segretario dell’autorità di bacino dell’Appennino centrale e Maria Luisa Parmigiani, responsabile sostenibilità di Unipol, introdotti da Carlo Papa, direttore di Enel Foundation, Donatella Spano, dell’Università di Sassari, e Francesca Giordano dell’Ispra. Per Legambiente, interventi introduttivi e conclusivi a cura di Andrea Minutolo, Gabriele Nanni ed Edoardo Zanchini.

Dieci anni di eventi estremi. Nell’ultimo decennio, i Comuni italiani hanno visto succedersi 416 casi di allagamenti da piogge intense (319 dei quali avvenuti in città) che hanno determinato 347 interruzioni e danni alle infrastrutture con 80 giorni di stop a metropolitane e treni urbani; 83 giorni di blackout elettrico; 14 casi di danni al patrimonio storico-archeologico;39 casi di danni provocati da lunghi periodi di siccità e temperature estreme; 257 eventi con danni dovuti a trombe d’aria; 35 casi di frane causati da piogge intense e 118 eventi (89 avvenuti in città) da esondazioni fluviali. Tra gli altri dati che emergono, in questi dieci anni l’Osservatorio CittàClima ha contato 251 morti, di cui 42 riferiti al solo 2019, in aumento rispetto ai 32 del 2018. 50 mila, invece, rileva il CNR, le persone evacuate in seguito a frane e alluvioni.

Apa Int5