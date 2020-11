Mercoledì 25 novembre 2020 - 16:48

E alla fine Mike Pompeo ringrazia il Papa sugli uiguri

Ma Santa Sede e Cina procedono con nomine episcopali concordate

Roma, 25 nov. (askanews) – E alla fine Mike Pompeo ringraziò il Papa sulla Cina. Non poteva esserci terreno di incontro più improbabile, visto i precedenti, ma la politica prende a volte strade impervie.

Ricapitolando: Jorge Mario Bergoglio ha perseguito sin dall’inizio del Pontificato un disgelo con la Cina. Il tentativo era stato avviato dai suoi predecessori, ma Francesco ha accelerato: vuoi perché è latino-americano, sensibile alle ragioni del “global south”; vuoi perché ha una spiccata abilità politica; vuoi perché è gesuita, erede del missionario gesuita Matteo Ricci che a Pechino è sepolto e commemorato con tutti gli onori; vuoi perché il Papa argentino ha definitivamente voltato pagina della “guerra fredda” che aveva visto Giovani Paolo II schierato con Washington e Benedetto XVI non mutare significativamente asse; e vuoi perché Bergoglio ha chiamato al suoi fianco, quale Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, gran tessitore delle relazioni sino-vaticane – fatto sta che Francesco è riuscito laddove i suoi predecessori si erano fermati: nel 2018 ha siglato uno storico accordo con la Cina sulle nomine episcopali. Non si parla ancora di rapporti diplomatici – interrotti nel 1951 con la presa del potere di Mao Tse-tung – ma la svolta è stata comunque epocale. Il Palazzo apostolico ha aperto un canale di solida collaborazione con il Dragone. Si è chiusa, pur tra resistenze e perplessità, lo scisma di oltre mezzo secolo tra una Chiesa sotterranea fedele ed una Chiesa normalizzata sotto le autorità cinesi – ma chi conosce il cattolicesimo sul terreno spiega che le differenze sono meno nette di così. E se è Pechino che seleziona i candidati, ora è il romano Pontefice che ha l’ultima parola sulla nomina dei nuovi vescovi. Mai si era visto piangere il Papa gaucho: ma in apertura del sinodo sui giovani al quale, per la prima volta, hanno partecipato due vescovi cinesi, Jorge Mario Bergoglio ha interrotto il discorso d’apertura sopraffatto dalla commozione.

L’indiscutibile successo diplomatico – in pochi anni, secondo alcune proiezioni, ci saranno più battezzati in Cina che in Italia – non è stato privo di contraccolpi. Nel contesto di una montante tensione tra la Cina di Xi Jinpng e gli Stati Uniti di Donald Trump, in particolare, da oltreoceano si sono moltiplicate le bordate al Vaticano. Per anni opinionisti, osservatori, ong hanno criticato la presunta debolezza del Vaticano. E lo scorso settembre, con irrituale brutalità, Mike Pompeo, il Segretario di Stato di Trump, ha attaccato apertamente la linea della Santa Sede alla vigilia di una visita in Vaticano. Con un articolo sul sito cattolico conservatore First Things sagomato sul calendario: proprio in quei giorni il Vaticano era in procinto di firmare il rinnovo, per altri due anni, dell’accordo bilaterale sulle nomine episcopali; e la campagna elettorale per le presidenziali Usa raggiungeva il suo climax. Tanto da far sospettare i collaboratori del Papa che quella di Pompeo fosse più una provocazione che una critica costruttiva. E da far negare, per rispondere a tono, un’udienza del Pontefice.

Il “ministro degli Esteri” statunitense è stato invece ricevuto dal cardinale Parolin, affiancato dal responsabile della diplomazia vaticana, l’arcivescovo britannico Paul Richard Gallagher, in una udienza che ha certificato, pur cordialmente, l’incolmabile distanza: “Le parti – recitava il comunicato vaticano finale – hanno presentato le rispettive posizioni riguardo i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, in un clima di rispetto, disteso e cordiale”. Punto.

Siglato l’accordo con la Cina – e chissà che la fermezza vaticana di fronte a Pompeo non abbia avuto un ruolo -, Trump sconfitto alle elezioni, i rapporti hanno ripreso una loro fisiologica normalità, frizioni comprese. A giudicare, almeno, da una frasetta contenuta in un libro che il Papa ha scritto in conversazione con il giornalista britannico Austen Iverigh. Nel volume, intitolato “Ritorniamo a sognare”, pubblicato in Italia da Piemme e in uscita in tutto il mondo questa settimana, Francesco afferma: “Penso spesso ai popoli perseguitati: i rohingya, i poveri uiguri, gli yazidi – ciò che il Daesh ha fatto loro è stato indicibilmente crudele – o i cristiani in Egitto e in Pakistan, uccisi dalle bombe esplose mentre pregavano in chiesa”. E’ la prima volta che Francesco cita gli uiguri. Un affondo che non è sfuggito a Pechino. Il commento del Papa “non è basata sui fatti e lo Xinjiang ha raggiunto il suo miglior momento nella storia dato che le persone di ogni gruppo etnico vi beneficiano dei diritti alla vita e allo sviluppo”, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri.

E a qualche ora di distanza, anche il Segretario di Stato uscente degli Stati Uniti non ha mancato l’occasione di marcare un punto: “Grato al Papa – scrive Mike Pompeo su Twitter – per mettere in luce la persecuzione del Partito comunista cinese nei confronti degli uiguri musulmani. Il mondo ha bisogno della testimonianza continua e vigorosa della Santa Sede a nome dei più vulnerabili”.

Il Global Times, giornale ufficioso della Cina in lingua inglese, ha ripreso i commenti del ministero degli Esteri con un articolo di cronaca. Lo stesso giorno, tuttavia, ha pubblicato un articolo, con tanto di foto, relativo alla nomina episcopale di Thomas Chen Tianhao a Qingdao, provincia di Shandong, il terzo vescovo scelto in forza dell’accordo sino-vaticano, il primo dopo il rinnovo di ottobre. Il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha sottolineato, da parte sua, che “certamente in futuro si prevedono altre consacrazioni episcopali perché diversi processi per le nuove nomine episcopali sono in corso”.

Proprio in questi giorni, peraltro, esce a Roma il libro “Anticipare il futuro della Cina. Ritratto di Mons. Aloysius Jin Luxian S.I.”, a cura di padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà cattolica, e prefato dal cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli. Si tratta di un omaggio al gesuita Jin Luxian (1916-2013), che è stato vescovo di Shanghai, dopo ventisette anni trascorsi tra carcere e campi di rieducazione, e intraprese un’opera straordinaria di rilancio della Chiesa: restaurò edifici, si dedicò alla formazione di seminaristi che mandò a studiare all’estero, ottenne di usare i libri liturgici in cinese secondo il Concilio Vaticano II. “Ispirato dal missionario gesuita Matteo Ricci e dal suo amico Xu Guangqi, il vescovo Jin Luxian ha esortato la Chiesa a diventare uno strumento di pace e di riconciliazione attraverso un processo di inculturazione in Cina”, si legge in una presentazione; “riproporre oggi la sua figura è importante per comprendere meglio il futuro del cattolicesimo in Cina, anche alla luce della sua esperienza di anni di sofferenza patita per la fede”. Con, o senza, Mike Pompeo.