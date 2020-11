Mercoledì 25 novembre 2020 - 09:33

Due nuovi femminicidi in Veneto e in Calabria

Nella giornata contro la violenza sulle donne

Padova, 25 nov. (askanews) – Due nuovi femminicidi nella giornata contro la violenza sulle donne. Un 40enne di origine marocchina ha ucciso la moglie 30enne con una coltellata al petto. Il fatto è avvenuto a Cadoneghe in Provincia di Padova. Dopo il delitto l’uxoricida ha chiamato i Carabinieri e si è costituito. I militari dell’Arma hanno trovato il corpo della donna adagiato sul letto. Non si conoscono le ragioni che hanno portato al delitto che si consumato nella notte. Il 40enne si trova ora in carcere a Padova.

Inoltre, una donna di 51 anni è stata uccisa con numerose coltellate a Stalettì, sulla costa ionica catanzarese. Il corpo è stato trovato tra gli scogli ed è stato fermato un 36enne, ex amante della vittima.

