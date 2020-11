Mercoledì 25 novembre 2020 - 18:15

Aumentano i nuovi contagi, scendono le vittime. I numeri delle ultime 24 ore

Rispettivamente 25.853 (+2621 rispetto a ieri) e 722 (ieri erano stati 853)

Roma, 25 nov. (askanews) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 25.853 contagi, 722 morti e 31819 guariti.

Aumentano di 32 i ricoveri in terapia intensiva ma diminuiscono di 264 unità i ricoveri. Il tasso di positività oggi è 11,2% (-1,1%). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della salute Iss. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 230.007 tamponi, 41 348 più di ieri. Sono 791.697 le persone attualmente positive in Italia. I nuovi contagi sono aumentati di 2.621 unità mentre le vittime sono scese di 131.

Sono diminuiti di 6689 unità, rispetto a ieri, gli attuali positivi in Italia. Dei 791.697 che sono positivi al Covid, 34.313 sono ricoverati con sintomi, altri 3848 sono in terapia intensiva mentre 753.536 sono in isolamento domiciliare. Con i 230.007 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (+41348 rispetto a ieri), sale a 20.956.187 il numero complessivo dei tamponi effettuati da inizio pandemia. Grazie al sospetto diagnostico sono stati individuati 896.155 positivi mentre le attività di screening ne hanno trovati 584.719.

Gca/Int11