Martedì 24 novembre 2020 - 19:51

Burger King diventa Burger Queen nella giornata anti violenza

Nuovo logo temporaneo per la celebre catena di ristoranti

Milano, 24 nov. (askanews) – In occasione della giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne la catena Burger King cambia il proprio logo, per dare spazio alle “Regine”. Su tutti i canali istituzionali dell’azienda, infatti, da oggi campeggia il nuovo, temporaneo, logo: “Burger Queen”. L’azienda parla di “un gesto simbolico, per sensibilizzare il pubblico e sostenere il lavoro di tutte le realtà e associazioni che, con grande impegno, si occupano di prevenire e combattere la violenza sulle donne e le vittime di abusi. Burger King ha chiesto inoltre a tutti i propri 5000 dipendenti in Italia di cambiare i propri profili social per questa occasione, utilizzando il nuovo logo”.

“Si tratta – aggiungono dalla celebre catena di ristoranti – di un’azione semplice che rispecchia la reale situazione dell’azienda in Italia, dove la figura della donna è centrale ed è rappresentata dal 59% dello staff, dove la disparità salariale non esiste. Una politica che è frutto non solo di un diritto insindacabile di equità e uguaglianza, ma anche espressione di uno dei valori chiave del brand Burger King, dove l’inclusione e l’individualità di ognuno sono da sempre al primo posto”.