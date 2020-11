Martedì 24 novembre 2020 - 17:40

Altri 23.232 positivi ma impennata dei decessi: 853 morti

Fatti quasi 40mila tamponi in più di ieri

Roma, 24 nov. (askanews) – Sono in totale 23.232 i nuovi casi di positivi al Covid registrati oggi in Italia. I morti sono, invece, 853 e i ricoveri in terapia intensiva 6. I tamponi effettuati sono stati in totale 188.659, i dimessi 20.837 ed i ricoveri con sintomi 120.

“Oggi abbiamo 23.232 positivi, ma non parliamo di leggero aumento perché il numero dei tamponi è molto diverso rispetto a ieri: oggi sono stati riportati quasi 189.000 tamponi, 188.659, ieri solo 149.000. Quindi a fronte di un forte aumento del numero di tamponi c’è stato un leggero aumento del numero di positivi, quindi è diminuita sostanzialmente la proporzione di positivi sul totale dei tamponi”, lo ha detto il Direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nella conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica. Ieri i nuovi positivi erano stati infatti 22.930 ma a fronte di 148.945 tamponi.

