Lunedì 23 novembre 2020 - 13:28

“Un suicidio una stagione senza sci. Abbiamo approvato le linee guida” (Zaia)

"Chiederemo un coordinamento europeo"

Venezia, 23 nov. (askanews) – “Una stagione senza sci sarebbe un suicidio”, sul piano economico e sociale. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, facendo il punto sulla situazione covid. “Abbiamo approvato le linee guida per le aperture delle piste da sci, troviamo assurdo non preparare a magazzino le linee guida perché se mai volessero aprire dopo il 3 dicembre, almeno abbiamo linee guida che siano rispettose della sanità e dell’economia montana che senza la stagione invernale è messa a dura prova” ha spiegato. Il governatore ha fra l’altro informato che “è stata abbondantemente superato in questi giorni il numero massimo di ricoverati in area non critica che avevamo a marzo-aprile”.

“Serve un’analisi seria – ha aggiunto Zaia – anche per l’economia che ricade sulla sicurezza dei cittadini ed è per questo che serve condivisione transfrontaliera sennò le misure rischiano di essere un suicidio per la nostra economia che permette di mantenere la vita in montagna”. Zaia ha annunciato che domani presentera una nuova ordinanza, “cercando di fare degli aggiustamenti rispettosi di chi lavora ma anche della salute pubblica”. “Da zona gialla – conclude – qualche preoccupazione ce l’abbiamo”.

Fdm/Int5