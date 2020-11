Lunedì 23 novembre 2020 - 10:44

“E’ emergenza posti letto, molte Regioni sature” (l’allarme dei medici)

Anaao: Piemonte saturo al 191%, Lombardia 129%, Liguria 118%

Milano, 23 nov. (askanews) – “La carenza di specialisti si sta manifestando anche durante questa seconda ondata dell’epidemia: mancano internisti, infettivologi, pneumologi in tutte le Regioni, e allora le Aziende, quando si arriva al massimo ottenibile dagli specialisti di branca, ‘convertono’ e precettano chirurghi, ortopedici, oculisti, chiedendo loro la gestione di pazienti complessi in branche non affini o equipollenti, e ovviando in tal modo, goffamente alla storica e mai definitivamente risolta carenza strutturale di personale”. Lo scrive in una nota l’Associazione medici dirigenti Anaao Assomed, secondo cui “il saldo finale è sempre zero: il personale medico è praticamente quello di sempre”.

In Italia – si legge nella nota del sindacato – oltre il 50% dei posti letto internistici è occupato da pazienti, con punte regionali elevatissime (Piemonte 93%, Bolzano 104%). Non tutte le Regioni partivano dallo stesso livello di posti letto quando è scoppiata la pandemia: la Calabria aveva circa 1/3 dei posti letto internistici del Friuli, rapportati alla popolazione, la Campania partiva da una condizione di posti letto/100.000 abitanti inferiore del 30% rispetto alla media nazionale.

Dai dati a disposizione, prosegue l’associazione, “sembra che le Regioni abbiano aumentato i posti letto di degenza ordinaria e di terapia intensiva, ma probabilmente è come il gioco delle tre carte e permette di avere indicatori non ‘rossi’ ma ‘gialli’ o ‘arancioni’: si convertono posti letto per acuti di altre branche specialistiche e si fanno risultare come posti letto Covid, attivati o attivabili, riducendo drasticamente le possibilità di cure ordinarie del cittadino”.

“L’unico indicatore oggettivo che possa esprimere lo stato di criticità dei reparti di medicina interna, pneumologia e malattie infettive – scrive il sindacato – è il confronto del numero dei ricoveri Covid con i posti letto disponibili al 2018 (ultimo dato disponibile non “dopato” dalla pandemia). È possibile che siano state fatte alcune assunzioni di medici e che siano stati davvero incrementati i posti letto, ma riteniamo che siano dei correttivi poco o per nulla influenti”. Anaao Assomed ha analizzato, regione per regione, i posti letto al 2018, i posti attivati nel 2020 e i rapporti con il numero di abitanti, poi li ha confrontati con il numero dei ricoveri Covid. Si comprende così “il dramma delle nostre strutture sanitarie: Lombardia satura al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania 87%, Piemonte al 191%”.

“Si può parlare a lungo di indice Rt e non ne si vuole screditare l’importanza – si legge nella nota – ma se i posti letto standard di una regione sono occupati solo da pazienti Covid, è necessario prendere decisioni politiche anche dolorose, per non piangere successivamente migliaia di morti evitabili per il collasso totale dei sistemi sanitari regionali”. “Superata l’emergenza – conclude l’Anaao Assomed – sarà necessario superare un paradigma sanitario che si è rivelato fallimentare nella elargizione, divisione ed organizzazione delle risorse, confidando che le criticità emerse abbiano chiarito anche ai governatori meno lungimiranti che la cura dei pazienti richiede posti letto, personale sanitario, risorse economiche ed una organizzazione capillare”.

