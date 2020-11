Domenica 22 novembre 2020 - 20:59

Speranza: primi risultati positivi ma non bastano, tenere duro

"Indice Rt è sceso a 1,18 e diminuirà ancora nei prossimi giorni"

Roma, 22 nov. (askanews) – Le misure restrittive anti-coronavirus “stanno dando i primi effetti, ma sono ancora i primissimi effetti: non sono ancora sufficienti, bisogna tenere duro”. Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza, secondo cui “la situazione è molto seria e non può essere assolutamente sottovalutata: la quantità di nuovi casi è altissima, il numero di nuovi decessi deve farci riflettere”.

“Nelle ultime due settimane – ha spiegato il ministro intervenendo a ‘Che tempo che fa’ – vediamo elementi in controtendentza. L’indice Rt è sceso negli ultimi giorni a 1,18 e i nostri tecnici pensano che potrà scendere ancora nei prossimi giorni”.

“Ci sono ancora numeri imponenti – ha aggiunto però Speranza – che non ci permettono assolutamente di abbassare la guardia, sarebbe un errore gravissimo. In questo momento non c’è alternativa a questi sacrifici”.