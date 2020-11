Domenica 22 novembre 2020 - 12:34

“Il vaccino in arrivo è sicuro” (l’Aifa)

"Tutte le fasi sono state rispettate"

Roma, 22 nov. (askanews) – Il vaccino in arrivo per il coronavirus è sicuro, perché “tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata”. Lo conferma Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sulle pagine del Quotidiano Nazionale, dopo le polemiche sollevate in questi giorni dalle parole del virologo Andrea Crisanti, che aveva messo in dubbio la sicurezza del vaccino anti-Covid.

LIl numero uno dell’Aifa ha spiegato che l’ultima e più importante, la fase 3, “ha comportato studi randomizzati su decine di migliaia di persone” per valutare gli effetti protettivi e la capacità di prevenire l’infezione.

