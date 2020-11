Venerdì 20 novembre 2020 - 02:58

Gli esperti smentiscono le bufale social sulle cure Covid fai-da-te

Avocado e banane non servono

Roma, 20 nov. (askanews) – Avocado e banane contro il contagio da coronavirus. E’ la bufala che sta circolando in questi giorni su Facebook e WhatsApp, ma anche su Twitter e Tiktok, ed è stata smentita da molti esperti internazionali. I suddetti frutti, per quanto buoni, non hanno indicazioni terapeutiche, come nemmeno l’uso di prendere mezz’ora di sole al giorno. Che può essere sì piacevole ma è un’altra pericolosa bufala nel quadro della pandemia. Le false notizie circolano talvolta con l’attribuzione al “Journal of Virology” e fanno riferimento al Ph (il grado di acidità) di avocado e banane. La rivista scientifica in questione aveva pubblicato uno studio sul Ph nel lontano 1991 ma che si riferiva all’epatite virale nelle cavie da laboratorio, e non al SARS-CoV-2 e alla COVID-19.

