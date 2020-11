Venerdì 20 novembre 2020 - 17:23

Altri 37.242 nuovi casi e 699 decessi

Eseguiti meno tamponi rispetto a ieri. Oltre 9mila contagi in Lombardia

Roma, 20 nov. (askanews) – In Italia ci sono 37.242 nuovi casi di coronavirus a fronte di 238.077 tamponi effettuati (mentre il giorno prima i contagi in più erano stati 36.176 su 250.186 tamponi eseguiti). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 699 decessi (contro i 653 di ieri) per un totale che arriva a 48.569 dall’inizio dell’epidemia. Lo comunica il bollettino quotidiano del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus.L’Rt nazionale è 1.18.

In terapia intensiva sono ricoverati 3.748 pazienti (+36). La Regione più colpita resta la Lombardia con 9.221 nuovi casi, seguita da Campania con 4.226 e Piemonte 3.861.

