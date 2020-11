Venerdì 20 novembre 2020 - 19:15

Abruzzo zona rossa, Speranza firma l’ordinanza

Entrerà in vigore a partire dal 22 novembre

Roma, 20 nov. (askanews) – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata l’ordinanza che collocherà la Regione Abruzzo in area rossa. L’ordinanza sarà in gazzetta domani ed entrerà in vigore a partire dal 22 Novembre.

Mpd/Int5