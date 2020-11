Giovedì 19 novembre 2020 - 12:23

Su Twitter una valanga di commenti sull’arresto di Domenico #Tallini

Il presidente del Consiglio regionale è ai domiciliari

Roma, 19 nov. (askanews) – Un mix di ironia e indignazione su Twitter per commentare l’arresto del presidente dell’Assemblea regionale della Calabria, Domenico Tallini, nell’ambito di una operazione contro la cosca di ‘ndrangheta dei Grande-Aracri di Cutro. Sotto l’hashtag #Tallini in tanti hanno detto la loro, con toni appunto tra lo scherzoso-rassegnato e l’arrabbiato-indignato. “La Calabria avrebbe bisogno del Messia. Altro che commissario !!” scrive uno. “Era stato dichiarato impresentabile dalla Commissione Antimafia prima delle elezioni, aveva dichiarato che ‘il fascismo non era razzista, portò la civiltà in Africa.’ Carriere politiche come quelle di #Tallini dovrebbero fermarsi molto prima di un arresto. Non se ne può più” commenta un altro.

E un’altra ancora: “Al momento in #Calabria siamo senza Presidente di regione, senza Commissario sanità e senza Presidente del Consiglio. Chiedo ufficialmente ospitalità in una delle altre regioni d’Italia. Non so cucinare ma mangio poco e potrei lavare i piatti. Grazie”. “Se il 2020 fosse una regione sarebbe la #Calabria” osserva mestamente un altro utente. “La Calabria è uno spin-off di House of Cards”.

Plg