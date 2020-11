Giovedì 19 novembre 2020 - 01:45

Sony lancia Playstation 5: giochi di luci a San Marco a Venezia

Una proiezione speciale nella piazza per l'uscita europea

Venezia, 19 nov. (askanews) – Piazza San Marco a Venezia è stata trasformata in un grande palcoscenico per le proiezioni di luce organizzate da Sony per celebrare l’uscita della nuova Playstation 5. Attraverso una speciale tecnica di Floor Projection di quasi 2400 metri quadri, le immagini hanno potuto avvolgere la piazza, grazie a telecamere collocate in alcuni dei luoghi cruciali di San Marco, come il campanile, la loggia della basilica o la torre dell’orologio.

A comparire, nel classico colore blu, sotto le architetture del Sansovino, sono stati i celebri simboli dei tasti di gioco, che in qualche modo hanno trasformato la piazza in un inedito ed enorme controller.

L’iniziativa, spiegano da Sony, nasce “dal preciso intento di connettere virtualmente la community PlayStation per festeggiare l’uscita di PS5” e ha coinvolto 25 luoghi in altrettanti Paesi, puntando per l’Italia su Venezia e la sua piazza più nota.

La nuova versione della storica console è stata lanciata in contemporanea sul mercato di tutta Europa.