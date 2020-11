Giovedì 19 novembre 2020 - 15:11

In Trentino il braccio di ferro sui contagiati “fantasma”

L'ex rettore dell'Università di Trento: "dati abbelliti in alcune regioni"

Roma, 19 nov. (askanews) – Ha superato le mille firme in poco più di 24 ore la petizione per chiedere la gestione di “tutte le informazioni relative al contagio nella massima trasparenza possibile” per capire “qual è la reale situazione del contagio” in Trentino. Perché medici ed esperti non hanno dubbi: il numero ufficiale dei contagiati Covid-19 è sottostimato. Il motivo è semplice: i risultati positivi dei test rapidi, che sono la maggior parte di quelli effettuati, non vengono conteggiati come tali. La procedura prevede infatti che la positività debba essere confermata subito con un tampone molecolare, cosa che però in Trentino avviene almeno dopo 10 giorni. Il risultato è che dal primo test passa troppo tempo, molti dei positivi ai test rapidi nel frattempo si negativizzano, sfuggendo al conteggio. E il rapporto tra contagiati e tamponi effettuati appare migliore di quello che in realtà è. Con la conseguenza che uno dei parametri fondamentali per l’appartenenza ad una zona gialla, arancione o rossa risulta più o meno consapevolmente “abbellito”.

La petizione, lanciata da SosCovid Trentino, è stata già firmata da diverse figure note della scena pubblica locale, tra cui i segretari dei sindacati confederali, il presidente dell’Ordine dei medici Franco Ioppi, il numero uno di Confindustria Fausto Manzana. Si rivolge alla Provincia di Trento, guidata dal leghista Maurizio Fugatti, “perché superi ogni ritrosia e nell’interesse di tutti renda note tutte le informazioni a sua disposizione sul monitoraggio dei soggetti positivi”.

“Il dibattito attorno alla comunicazione dei dati suiátest molecolariáe quelliáantigeniciáriguarda tutte le regioni, non è una situazione che interessa solo il Trentino”, ha ribattuto Fugatti, rivendicando la correttezza del suo operato: “Il Ministero della Salute sta prendendo in merito una decisione e quando lo farà ci dirà come devono essere comunicati i dati.

IláTrentinoáè classificato comeáterritorio gialloáperché ha indicatori che caratterizzato una buona capacità di risposta del sistema, non perché non ha comunicato determinati dati. Il Trentino si è comportato correttamente rispetto alle richieste”.

Non è la prima volta che il Trentino si trova al centro di polemiche sulla gestione dei dati. Già a maggio scorso furono registrate “anomalie” nel conteggio, che per un errore di interpretazione delle modalità di comunicazione del numero di contagi passò in pochi giorni da provincia tra le più colpite a livello nazionale a territorio praticamente virus free. Con un calo in pochi giorni di quasi trenta volte del numero di casi giornalieri, ma frutto solo di un “fraintendimento” nella procedura. L’errore fu poi corretto in piena estate con un “conguaglio”. Sta di fatto che il Trentino a metà luglio passò da zona a basso rischio contagio a provincia momentaneamente sulla Black list del Belgio, come provincia da evitare perché a rischio Covid. “Quando vedo che ci sono regioni che si fanno forti con un numero di tamponi basso mi viene da pensare che vogliono mettere la polvere sotto il tappeto”, affermò allora Davide Bassi, ex rettore dell’Università di Trento.

Ora la situazione è diversa, è il numero di contagiati a essere sottostimato. Bassi, che è un fisico, già da inizio novembre aveva messo in guarda sul suo blog “I numeri del Coronavirus” del rischio di un “abbellimento” dei numeri da parte delle Regioni per non finire in “zona rossa”. “Siccome siamo il Paese dei furbetti e siccome molte Regioni potrebbero esser tentate dall’idea di “abbellire i dati” per evitare di rientrare tra le zone a rischio più elevato, ecco alcuni trucchetti che possono dare un qualche effimero beneficio statistico”, scrive Bassi ironicamente nel suo blog, come ad esempio “ritardare i tamponi molecolari alle persone con sintomi (specialmente se si tratta di persone under-50 in buone condizioni generali di salute) anche se hanno già avuto un esito positivo del tampone antigenico rapido. Spariscono così molti contagi ed improvvisamente la quota dei contagiati over-70 cresce. Magari accompagnando il provvedimento con qualche reprimenda per gli over-70 che non sarebbero stati abbastanza prudenti”.

Secondo alcune stime del quotidiano l’Adige, che cita fonti mediche, sono 10 mila i trentini attualmente positivi al Covid, di cui tremila riscontrati con il tampone molecolare e settemila con l’antigenico rapido.á”Le stime dell’Adige sono perfettamente compatibili conál’anomalia riscontrata nel rapporto tra ricoverati ed attualmente positivi – afferma Bassi – Se moltiplichiamo per tre il numero degli attualmente positivi ufficiali, il rapporto del Trentino che svetta con il 14,1% scenderebbe al 4,7%, molto vicino alla media nazionale (5%)”. Che aggiunge: “Francamente, non credo che il numero di contagi veri (e delle persone isolate, inclusi i contatti stretti dei contagiati) sia compatibile con lo stato di “zona gialla” di cui si fregia la Provincia Autonoma di Trento”.

L’ex rettore dell’Università di Trento parla di “assordante silenzio dell’Istituto Superiore di Sanità che non verifica i dati forniti dal Trentino” e scrive nel suo blog di “grave e voluta sottovalutazioneádel reale pericolo di contagio, con possibili gravi conseguenze sia per la sanità pubblica che per l’economia del Trentino”. Ad Askanews l’accademico spiega che “così si incoraggiano comportamenti imprudenti. Fornire informazione filtrata rende possibile una maggiore diffusione del virus perché i comportamenti si fanno più blandi: non c’è una giusta percezione della situazione”.

Anche per il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Trento Marco Ioppi il numero dei contagiati è sottostimato, proprio “perché i tamponi molecolari di conferma vengono fatti anche dopo 10/12 giorni)”. “Certo che andare a mostrare che ci sono meno contagi di altre parti può fare piacere a qualcuno – ha spiegato ad Askanews – se non altro per dimostrare che si fa un tracciamento più efficiente. Però noi abbiamo bisogno di dati certi. A noi interessa sapere quanti sono i positivi e i contagiati. Ed è quello che chiedono gli uomini di scienza, gli esperti e i professionisti della salute: sapere chi e quanti sono i contagiati. Quindi serve trasparenza e correttezza. Non voglio neanche pensare – conclude – che ci sia qualcuno che gioca con i dati per motivi non sanitari, sarebbe imperdonabile ed estremamente grave”. (Marco D’Auria) Mda/Int11