Lunedì 16 novembre 2020 - 18:09

Veronafiere: è conto alla rovescia per B/Open dal 23 novembre

L'evento di bio food interamente digitale

Roma, 16 nov. (askanews) – Conto alla rovescia per la fiera b2b dedicata al bio food e al natural self-care, in programma sulla piattaforma digitale di Veronafiere il 23 e 24 novembre. Grazie alla tecnologia B/Open diventa uno spazio virtuale volto a creare un network fra i professionisti del settore del biologico, con finalità di incontro, formazione, business, confronto e crescita tra gli addetti ai lavori di un comparto che il Green Deal europeo ha riconosciuto come strategico per il futuro della stessa Unione europea, per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio e per il contrasto ai cambiamenti climatici.

Sono 75 le realtà, tra produttori, trasformatori, enti certificatori ed editoria specializzata, che avevano aderito alla versione in presenza di B/Open e che ora sarà possibile incontrare su questo spazio virtuale. Si tratta di aziende selezionate per una fiera esclusivamente b2b, tra cui Girolomoni, Pastificio IRIS-A.s.t.r.a. Bio, Antico Molino Rosso, Lattebusche, Ca’ Verde, Acqua Sant’Anna, Phyto Garda, Larico e molte altre (l’elenco completo sul sito www.b-opentrade.com). Sulla piattaforma viene trasferito anche il programma dei convegni di B/Open, mirati ad approfondire tematiche specifiche del settore bio food e natural self-care, grazie alla collaborazione con istituzioni, enti certificatori, partner internazionali, istituti e laboratori di ricerca, gruppi editoriali.

Il programma convegni di B/Open apre il 23 novembre alle 10 con un evento in cui viene chiesto all’Unione europea, Ministero delle Politiche agricole (invitata il ministro Teresa Bellanova) e ai principali attori del settore di raccontare policy, strumenti e sfide per il raggiungimento degli obiettivi UE al 2030 (Green Deal, la corsa al bio. Italia: da 2 a 3 milioni di ettari in 10 anni. Policy, strumenti e sfide per il raggiungimento degli obiettivi Ue al 2030). Tra gli appuntamenti anche “Bio e free from nella ristorazione” e ad uno dei temi più interessanti e innovativi, i “Nuovi materiali ecocompatibili per il food”. Non solo bio, quindi, ma anche ricerca di materiali alternativi a minor impatto ambientale. Sempre il 24, alle ore 14, un approfondimento sulla Farm to Fork Strategy

B/Open guarda anche oltre confine. Il 23 novembre, alle ore 14, appuntamento con il convegno “South Africa Organics Sector, a selection of excellences”. Organizzato dal Consolato Generale del Sud Africa di Milano, con il supporto del Department of Trade Industry and Competition, il South African Organic Sector Organisation e Organic & Natural Products Expo Africa, sarà una opportunità per conoscere lo stato dell’arte del settore organic sudafricano e una selezione di aziende che spaziano dalla produzione di estratti botanici per il natural self-care e scopi farmaceutici, le spezie, il beverage (con traduzione in italiano). A B/Open si parlerà anche di digitalizzazione. Altro tema di estrema attualità sono gli integratori alimentari. FederSalus, principale referente del settore, terrà il focus “Biologico e integrazione alimentare: una nuova frontiera” (23 novembre, ore 14). Oltre a dare un quadro del mercato degli integratori alimentari, settore in continua crescita, il webinar porrà l’accento sulla produzione di integratori alimentari bio e sull’utilizzo di principi attivi biologici nella dermocosmesi. Cosmesi naturale sotto la lente. Appuntamento il 23 novembre con il convegno organizzato da Natrue, uno dei più importanti enti certificatori al mondo (Fragrance allergens: present and future labelling impact for Natural and Organic Cosmetics, (ore 14, con traduzione in italiano). In collaborazione con Bio&Consumi (Tespi MediaGroup) il 23 novembre, ore 16, si terranno gli Eco Packaging Awards dove verranno appunto premiate le aziende che hanno dimostrato una sensibilità che va oltre la produzione bio, ma pone al centro anche il tema del packaging che deve essere sempre più green ed ecosostenibile.