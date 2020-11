Lunedì 16 novembre 2020 - 17:36

La situazione coronavirus oggi in Italia (in sintesi)

I dati del bollettino odierno

Roma, 16 nov. (askanews) – Sono 27.354 i casi di positività al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (con 152.663 tamponi effettuati) in ribasso di 6.625 rispetto a ieri, giorno in cui erano stati fatti oltre 40mila tamponi in più. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I deceduti da ieri sono 504, portando il totale a 45.733 vittime.

