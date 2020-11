Lunedì 16 novembre 2020 - 07:50

Il tasso di mortalità del virus è sceso sotto l’1%. Abbiamo imparato a curarlo (Vaia)

"Colpisce e uccide soprattutto chi è già malato"

Roma, 16 nov. (askanews) – “Il tasso di mortalità a causa del Covid oggi è diminuito notevolmente. Se a marzo eravamo infatti sopra al 10% dei contagiati totali, ora siamo scesi sotto l’1.

Questo perché abbiamo imparato a combattere e curare questo mostro. Un mostro che colpisce e uccide soprattutto chi è già malato”. Così in un’intervista al Corriere della Sera Roma il direttore sanitario dell’ospedale Lazzaro Spallanzani, Francesco Vaia, che illustra i risultati di uno studio sugli esami autoptici dell’istituto di Anatomia patologica.

Uno studio – condotto su 61 pazienti morti nel Lazio, in Umbria e in Abruzzo: 48 uomini e 13 donne di età compresa tra 35 e 90 anni (età media quindi 64) – mostra che “la maggior parte” delle vittime “è affetta da altre patologie: ipertensione, diabete e cardiopatia cronica per prime. I dati – prosegue Vaia – dicono due cose. Che l’età media delle vittime resta alta. E che le patologie di cui soffre chi muore per il coronavirus sono la classiche malattie legate a uno stile di vita poco corretto. Il che ci deve far riflettere”.

